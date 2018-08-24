«ترامب» يلغي زيارة «بومبيو» إلى كوريا الشمالية

24 أغسطس 2018 - 08:55 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أصدر تعليمات لوزير الخارجية مايك بومبيو، بتأجيل زيارته إلى كوريا الشمالية، التي كان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.

وكتب ترامب، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو، ألا يذهب إلى كوريا الشمالية الآن، لأنني أعتقد أننا لا نحرز تقدما كافيا فيما يتعلق بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف: "إلى جانب ذلك، بسبب موقفنا التجاري الأكثر صرامة مع الصين، لا أعتقد أنهم يساعدون في عملية نزع السلاح النووي، كما كان من قبل، (على الرغم من عقوبات الأمم المتحدة الموجودة)".

ووجه ترامب أيضا رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بأنه يتطلع إلى مقابلته في أقرب فرصة، لحل الأزمات المتعلقة بالمحادثات النووية.

وكان بومبيو، قد أعلن في وقت سابق أن حكومة بلاده لن تسمح باستمرار المفاوضات مع كوريا الشمالية إلى "ما لا نهاية".

وبالرغم من توقيع اتفاق بين ترامب وكيم جونج في سنغافورة حول البرنامج النووي الكوري الشمالي في 12 يونيو الماضي، إلا أنه لا تزال هناك خلافات بين الطرفين.

يذكر أنه في اجتماع 12 يونيو، اتفق ترامب وكيم جونج أون، على نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية والضمانات الأمنية لهذا البلد، ومع ذلك، لم تكن هناك اتفاقات محددة في بيان الرئيسين حول توقيت وتفاصيل هذه العملية.