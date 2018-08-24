تعرف علي التهم الموجهة لـ «معصوم مرزوق»

24 أغسطس 2018 - 09:02 م

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الجمعة حبس معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، و6 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، في القضية رقم 1305 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات تتعلق بالأمن القومي والانضمام لجماعة إرهابية، إلى كل من معصوم مرزوق رائد سلامة، ونرمين حسين، ويحيى القزاز، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودي.

وأسندت النيابة إليهم، مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويلا بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والمتهم عمرو محمد بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويلا والاشتراك في اتفاق جنائي.