كوفي عنان سيُدفن في غانا في 13 سبتمبر

أعلن رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، يوم الجمعة، أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة الحاصل على جائزة نوبل للسلام، كوفي عنان، سيدفن في بلده غانا في 13 سبتمبر المقبل.



وتولى عنان -الذي توفي بمستشفى في سويسرا في الساعات الأولى من يوم 18 أغسطس الجاري عن 80 عاما- منصب الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك لفترتين منذ عام 1997 حتى عام 2006 ثم تقاعد وأقام في قرية سويسرية في الريف القريب من مدينة جنيف وتروج مؤسسته التي تأسست قبل عشر سنوات للحكم الرشيد في قارة إفريقيا.

