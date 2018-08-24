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الجيش اليمني يعلن:

مصرع قيادات حوثية بارزة جنوب غرب محافظة صعدة

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مقتل 4 حوثيين في اليمن
مقتل 4 حوثيين في اليمن

المصريون ووكالات

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أعلن الجيش اليمني عن مصرع قيادي ميداني بارز في مليشيا الحوثي ‏الإنقلابية خلال مواجهات مع قوات الجيش ‏اليمني، في منطقة مران، الواقعة على الجنوب ‏الغربي من محافظة صعدة.‏
وقالت مصادر ميدانية يمنية في تصريح، بثه الموقع التابع لوزارة الدفاع اليمنية («سبتمبر نت» إن القيادي في ‏المليشيا المدعو علي حسين شيبه باذلي لقي ‏مصرعه مع عدد من مساعديه وحراسته في هجوم ‏مدفع للجيش استهدف مواقع ‏الإنقلابيين في منطقة ‏طيبان مران، مشيرة إلى أن ‏القيادي الحوثي الصريع أحد المقربين لزعيم ‏الإنقلابيين ومن مؤسسي المليشيا الحوثية.
وطبقا للمصادر اليمنية فإن قيادات أخرى للمليشيا لقيت ‏مصرعها في ذات الهجوم منهم، القيادي الحوثي ‏المدعو جابر حسين أبو لحي، إلى جانب المشرفين ‏الحوثيين المدعوين يحيى علي عقبي وعلي ناجي ‏خلوفه.‏
وتخوض قوات الجيش الوطني اليمني وبإسناد التحالف ‏العربي لدعم الشرعية في اليمن معارك ضارية ‏مستمرة منذ الثلاثاء الماضي، أحرزت خلالها ‏تقدماً ملحوظاً في المعقل الرئيسي لزعيم المليشيا ‏الانقلابية الحوثية مران.‏

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