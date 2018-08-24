الإسماعيلي يجتاز المقاصة بهدف نظيف بالدوري

24 أغسطس 2018 - 11:34 م

اجتاز فريق الإسماعيلي، اليوم الجمعة، ضيفه مصر المقاصة وتغلب عليه بهدف نظيف في الجولة الرابعة للدوري المصري لكرة القدم.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 5 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر، ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 7 نقاط.



جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لإحراز هدف التقدم.



ومع حلول الدقيقة 30 نجح الإسماعيلي في تسجيل هدف التقدم عن طريق الغاني ريشارد بافوور، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض والجمهور بهدف دون رد.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه الإسماعيلي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو المقاصة من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

