» كارثة كبرى تظهر بعد انحسار السيول في الهند

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سيول تودي بحياة 8 أشخاص شمالي أفغانستان
سيول تودي بحياة 8 أشخاص شمالي أفغانستان

المصريون ووكالات

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يواجه سكان ولاية كيرالا جنوبي الهند، انتشارًا لافتًا للأفاعي، شديدة السميّة، بعد انحسار سيول ضربت الولاية في الأسابيع الماضية.
وحذّرت جمعية "حماية الحياة البرية الهندية" (أهلية)، السكان العائدين إلى منازلهم في الولاية، بعد انحسار السيول، من انتشار الأفاعي في المنطقة، حسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" (Times of India).
وأشارت الجمعية إلى أنّ طواقم صيد الأفاعي انتشرت بعد تسجيل عدة حالات عثور على أفاعي من أنواع "بيثون" و"كوبرا".
من جانبه، أوضح "جوزي لويس"، مسؤول في "حماية الحياة البرية"، أنّ "السيول جاءت في وقت وضع الأفاعي لبيوضها، ما تسبب بنقلها من الجحور في المناطقة البرية إلى أماكن آهلة بالسكان".
وأشارت الجمعية إلى أنها سجلت 50 حالة تعرض للدغات أفاعي، منذ بدء الأمطار الشديدة في يونيو/حزيران الماضي.
يشار أنّ السيول تسببت بمصرع أكثر من 400 شخص، وفق أرقام رسمية. -

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