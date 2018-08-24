قمة مصرية فيتنامية بالقاهرة الإثنين لبحث هذا الأمر

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أعلن المتحدث الرئاسي بمصر، مساء الجمعة، انعقاد قمة مصرية فيتنامية في القاهرة، الإثنين المقبل، لبحث تطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، في تصريح لصحيفة الجمهورية (حكومية)، إن الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ، سيصل القاهرة، السبت، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام (لم يحددها).
وأوضح أنه من المقرر عقد قمة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفيتنامي كوانغ، الإثنين المقبل، لبحث تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والزراعة، والثقافة، والسياحة.
وأشار راضي، إلى أن زيارة الرئيس الفيتنامي لمصر، تأتي بعد عام تقريبًا على زيارة السيسي، للعاصمة الفيتنامية هانوي.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن زيارة كوانغ، تأتي بدعوة رسمية من السيسي، ضمن جولة إفريقية بدأها بزيارة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، زار السيسي، هانوي، لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، في زيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري في تاريخ العلاقات بين البلدين.
وكانت آخر زيارة لرئيس فيتنامي لمصر منذ 9 سنوات في 2009، التقى خلالها بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، على هامش قمة "عدم الانحياز".
وتوصف العلاقات بين مصر وفيتنام بـ"الجيدة" إذ تربط البلدين علاقات دبلوماسية تمتد 55 عامًا منذ 1963. -

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