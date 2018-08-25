» هجوم ناري من "ترامب" على شركات التواصل الاجتماعي

25 أغسطس 2018 - 12:41 ص

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركات التواصل الاجتماعي قائلها إنها "تخرس الملايين" فيما وصفه بأنه فعل من أفعال الرقابة دون أن يقدم أدلة تدعم زعمه.



وقال ترامب على تويتر "عمالقة التواصل الاجتماعي يخرسون الملايين. لا يمكننا فعل ذلك حتى لو كان هذا يعني استمرار سماعنا أخبارا كاذبة مثل سي.إن.إن التي انخفض تقييمها بشكل كبير. على الناس أن تميز بين ما هو حقيقي وما هو كاذب دون رقابة!". ولم يذكر ترامب اسم أي شركة بعينها.

وانتقد ترامب أيضا وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي وقال إنها "تمارس التمييز بشكل واضح ضد الأصوات الجمهورية والمحافظة".



وجاءت تغريدات ترامب بعد أن أزالت أبل وغوغل ويوتيوب وفيسبوك بعض المحتوى الذي ينشره موقع (إنفوورز) الذي يديره ألكس جونز وهو من مؤيدي نظرية المؤامرة. كما تم إيقاف حساب جونز الشخصي على تويتر في 15 أغسطس آب.



وفي مقابلة مع رويترز يوم الاثنين قال ترامب إن من الخطير جدا أن تقوم شركات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك بإسكات الأصوات على منصاتها.



وجاءت تعليقات ترامب فيما يواجه قطاع شركات التواصل الاجتماعي تدقيقا مكثفا من الكونجرس بشأن مراقبة الدعاية الأجنبية.

