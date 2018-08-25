تفاصيل مثيرة بشأن انتحار حاج عراقي داخل الحرم المكي

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انتحار حاج
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كشف المتحدث باسم بعثة الحج العراقية حسن فهد الكناني، عن أن الحاج العراقي حسين حميد الحيدري والذي انتحر في الحرم المكي، كان يعاني من أزمة نفسية، بعد وفاة ابنه قبل أشهر.
ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فإن الحيدري كان يردد بصوت مرتفع أذكار تخص المعتقد الشيعي إلى جانب ذكر اسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبل أن يقدم على الانتحار.
وأضافت المصادر أن الحاج العراقي الحيدري البالغ من العمر 43 عاما، من أهالي ناحية النهروان ببغداد، وكان قد جاء لتأدية مناسك الحج برفقة والدته، التي أصيبت بوعكة صحية حرجة عقب انتحار ابنها.
من جانبه، وجه رئيس بعثة الحج العراقية خالد العطية الجمعة، بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الجانب السعودي في قضية وفاة الحاج العراقي الذي قفز في صحن الطواف بمسجد الحرام.
وذكر المتحدث باسم البعثة حسن فهد الكناني في بيان، أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة مدير بعثة الحج العراقية حسين الموسوي، ورئيس البعثة الطبية لوزارة الصحة العراقية الدكتور رمزي رسول، ورئيس لجنة المتابعة الصحية في البعثة عبدالسلام أحمد، للتحقيق في انتحار الحاج العراقي.
وكانت رئاسة الحرمين الشريفين قد كشفت في وقت سابق الجمعة، عن أن مقيما قد تسلق السياج المحيط بسطح الحرم وقفز إلى صحن الطواف ولقي مصرعه في الحال، وأصاب اثنين من الحجيج أثناء الطواف، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية باشرت الحادث، ولا يزال محل المتابعة من قبل الجهات المختصة.
وكان المتحدث الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قد صرّح، بأن عند الساعة 8.10 دقائق من صباح اليوم الجمعة، أقدم أحد الوافدين على القفز من سطح #المسجد_الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي، مما نتج عنه وفاته فور سقوطه، وإصابة اثنين من الحجاج، اللذان تم نقلهما إلى المستشفى.

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