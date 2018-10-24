تأجيل محاكمة المتهمين بـ"كتائب حلوان" للغد

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محاكمة

كتائب حلوان

الدستور والقانون

تعطيل احكام الدستور

الاعتداء على الحرية الشخصة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ"كتائب حلوان"، لجلسة الغد لاستكمال مرافعة النيابة.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.


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