تفاصيل دهس شاب مصرى فى الأردن

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أحمد الشربيني ووكالات

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المصريين في الخارج

دهس شاب

حوادث المصرين فى الخارج

أصيب مصري فى الأردن بكسر في الحوض وتهتك بمنطقة البطن والفخذين أثناء عبور الطريق فى حادث سيارة كان يقودها عدد من الشباب الأردنيين.

وعلى الفور نقله مجموعة من المارة إلى مستشفى البشير بالأردن ويخضع لعمليات جراحية في الظهر والعمود الفقري.

وقالت وزارة الهجرة إن السلطات المصرية إنها تتابع سير التحقيقات مع جهات التحقيق فى الأردن للوقوف على آخر المستجدات.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة تتابع حالة الشاب فور علمها بالأمر، وتنسق مع السلطات الأردنية التي قامت بالقبض على المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.

وتعرض شاب مصرى من أبناء مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية لحادث دهس من جانب مجموعة من الشباب الأردنيين أثناء عبوره الشارع، وكانوا يقودون سيارتهم بسرعة جنونية وسحلوه لمسافة 100 متر، وفروا هاربين.





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