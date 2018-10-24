تفاصيل سرقة 3.6 مليون جنيه من أموال المعاشات

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أظهرت التحقيقات في قيام موظفى التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالتعاون مع عدد موظفى مكتب البريد تفاصيل الاستيلاء على 3 ملايين جنيه و600 ألف من أموال المعاشات، وتبين قيام المتهمين بالتلاعب فى 26 ملف بالهيئة على مدار عامين.

وردت معلومات للواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، يفيد بتلقيه بلاغًا من قسم أول الزقازيق، من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمعاشات صندوق العاملين بالقطاع الحكومى، ضد عدد من الموظفين بالتأمينات منطقة الشرقية للتأمين الاجتماعى والقطاع الحكومى، بلبيس وأبو حماد والعلاقمة، بتكوين تشكيل عصابى مع عدد من موظفى البريد بلبيس والعلاقمة والعباسة، والاستيلاء على أموال المعاشات.

وتبين من التحقيقات قيام 11 شخصا من بينهم 6 موظفين بالتأمينات و5 من خارج الهيئة، بتكوين تشكيل عصابى، قام بإدخال بيانات لأشخاص وهمية كمستفيدين لأصحاب معاشات متوفين لصرف معاشاتهم باستخدام مستندات مزورة والاستيلاء على متجمدات المعاشات، عن طريق البنوك بتوكيلات مزورة.

وقام المتهمون بصرف معاشات من مكاتب البريد عن طريق الفيزا لأسماء وهمية، وذلك فى الفترة من يناير 2016 حتى شهر مارس 2018، عن الطريق التلاعب فى 26 ملفا وتبين قيامهم بصرف 3 ملايين و600 ألف جنيه من أموال المعاشات.


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