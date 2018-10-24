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المتهم بقتل "خاشقجى" يغير وظيفته على تويتر

عرب وعالم

سعود القحطانى
سعود القحطانى

وكالات- الدويني فولي

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غير سعود القحطاني تعريف نفسه على حسابه الشخصي في "تويتر" من رئيس مجلس إدارة اتحاد الأمن السيبراني ليصبح "حساب شخصي"، بعد أيام من تجريد السلطات السعودية القحطاني من جميع مناصبه.

وكان القحطاني قد أبقى على تعريف حسابه في "تويتر" صفة رئيس مجلس إدارة اتحاد الأمن السيبراني، بعد إعفائه من منصب المستشار، إلا أنه عاد وأزالها اليوم، ليصبح "حساب شخصي".

وأصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، السبت الماضي، أمرا بإعفاء المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.

وكانت وكالة "رويترز"، كشفت أن القحطاني، أدار شخصيا "عبر سكايب"عملية اغتيال خاشقجي.

وشغل القحطاني منصب مستشارا قانونيا في سكرتارية ولي العهد عام 2003، ومديرا لدائرة الإعلام في سكرتارية ولي العهد عام 2004، ونائبا لمدير عام مركز الأرصاد الإعلامي في الديوان الملكي عام 2005.

كما عمل مستشارا بمكتب نائب رئيس الديوان الملكي، ومديرا عاما لمركز الرصد والتحليل الإعلامي في الديوان الملكي، ومستشارا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، إضافة للمهام المُكلف بها.

وتولى سعود القحطاني منصب المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي، وكذلك منصب مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير، بالإضافة للمهام الموكلة له.


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