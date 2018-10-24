وهدان: زيارة الرئيس السيسي للسودان تحمل نتائج مبشرة لأبناء وادي النيل

24 أكتوبر 2018 - 02:52 م

أكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان وعقد القمة 24 مع الرئيس عمر البشير ستشهد فتح أطر التعاون الاقتصادى والتجارى المشترك بين البلدين والاستثمارات المشتركة بين أبناء القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أنها ستحمل نتائج مبشرة للشعبين المصري والسوداني.

وأوضح وهدان في بيان صحفي له اليوم، أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهم بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين، مضيفا أن الزيارة تخدم الرؤية المصرية بضرورة توثيق العلاقات لدولتين مصيرهم واحد.

ولفت "وكيل النواب" إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم تأتي في إطار العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين مصر والسودان، وتحظى بترحيب رسمى وشعبى كبير، مشيرا إلى أن اللقاءات المتبادلة بين رؤساء البلدين تأتي ترسيخًا وتعظيمًا لمساحات التعاون المشترك بينهما خاصة أنه بين البلدين علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وطيدة.

وشدد على أنه من الضروري زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان والذي يبلغ حاليا مليار دولار، وهو أمر لا يرتقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدًا أن العلاقة بين أبناء وادي النيل علاقة خاصة جدا يجب تطويرها على كافة المستويات

أضاف "وكيل مجلس النواب" إلى أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية يمكن تزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين وعلى رأسهم الربط الكهربائي بين مصر والسودان بحيث تقوم مصر بإمداد السودان بالكهرباء، بما يساهم في توفير احتياجات السودان من الطاقة ومساعدتها في زيادة معدلات التنمية وغيرها من الموضوعات الاقتصادية المهمة