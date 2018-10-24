إلزام الفيشاوي بدفع 10 آلاف جنيه شهرية لابنته

24 أكتوبر 2018 - 03:07 م

قضت محكمة الأسرة بالخليفة بإلزام الفنان أحمد الفيشاوى بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه شهريًا نفقة لابنته "لينا" من طليقته هند الحناوى.

وقال شعبان سعيد المحامى دفاع هند الحناوى، إنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر، نظرًا لأن المبلغ المقدر لنفقة الطفلة لا يتناسب مع قدر الدخل الذي يتحصل عليه "الفيشاوى" نظير مشاركاته السينمائية والدرامية خلال الأعوام الماضية.

وكان دفاع طليقة "الفيشاوى"، تقدم للمحكمة بحافظة مستندات تحوى تحريات صادرة من مصلحة الضرائب تفيد بأن صافى دخل "الفيشاوى" فى عام 2012 كان 6 ملايين جنيه تقريبًا، وأنه لم يتم محاسبته ضريبيًا عن عامى 2015 و2016.

كما قدم شهادة من نقابة المهن التمثيلية عن عدد المسلسلات والأفلام التى شارك فيها الفنان خلال السنوات الماضية.

يذكر أن هند الحناوى، تقدمت بطلبات إلى مكتب تسوية منازعات الأسرة بمحكمة الجيزة لشئون الأسرة، لإلزام الفنان بدفع نفقة صغير لابنته "لينا".