كارثة اقتصادية..توقف 70% من المصانع

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إيران

العملة

العقوبات الأمريكية

70%

توقف المصانع

كشف مصطفى مير سليم المرشح الرئاسي السابق والعضو الحالي في مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني،عن أن أزمة إيران الاقتصادية أدت إلى إغلاق 70% من المصانع.

وأضاف مير سليم أن ما يقرب من 70% من المصانع وورش العمل والمناجم في إيران مغلقة أو مفلسة، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، بحسب وكالة "إيلنا".

يذكر أن  رئيس لجنة صناعات في غرفة التجارة الإيرانية، أبو الفضل كلبايكاني روغني، كان قد أعلن الشهر الماضي عن إغلاق العديد من المصانع في البلاد بسبب نقص المواد الخام وعدم توفر العملة الصعبة لاستيرادها نتيجة العقوبات الأميريكية.

كما علّق مير سليم على إقالة وزير الصناعة بالقول إن الجزء الرئيسي من الأنشطة الصناعية في البلاد هو تحت رعاية وزارة الصناعة والتعدين والتجارة التي يتعين على من يريد استلامها أن "يكون عالماً ومديرا متمرسا وموثوقا لدى الحرفيين والتجار، دون أي مصلحة شخصية أو عائلية أو فئوية، من أجل الحد من الركود الاقتصادي".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قدّم أسماء 4 وزراء للمصادقة عليهم لتولي الوزارات الشاغرة .

بينما طالب نواب التيار الأصولي المتشدد باستجواب أغلب وزراء حكومة حسن روحاني، الأمر الذي يهدد بإسقاطها من خلال سحب الثقة، على خلفية الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتدهور العملة.

وتنص القوانين على أنه إذا ما تم سحب الثقة عن 5 وزراء فيجب إعادة تشكيل الحكومة وطرحها أمام البرلمان للتصويت على منح الثقة مجددا.

وتتزايد الضغوط على حكومة روحاني في ظل تفاقم الأزمة المعيشية عقب انهيار سعر العملة المحلية (الريال الإيراني) حيث أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 90% .

وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بين 50% و100% وفقا للأرقام الرسمية ما دفع بالحكومة أن تفكر في توزيع 10 ملايين بطاقة تموينية بقيمة 7 دولارات شهريا على المواطنين وسط انتقادات بأنه إجراء غير كاف ولا يحل الأزمة .

ويذكر أن 50 خبيرا اقتصاديا إيرانيا حذروا من انهيار الاقتصاد الإيراني ودعوا رؤساء القوى الثلاث أي الحكومة والبرلمان والقضاء في رسالة مفتوحة، في بداية أكتوبر الجاري، إلى تحذير قادة النظام من أن الوضع أسوأ وأخطر مما يتصورون.


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