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تجديد حبس عبد الخالق فاروق بسبب كتاب "هل مصر بلد فقير"

قضايا وحوادث

الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق
الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق

شيماء السيد

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نشر اخبار كاذية

حبس عبد الخالف فاروق

هل مصر بلد فقير

جددت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام، حبس الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، و«ابراهيم الخطيب » صاحب مطبعة في منطقة دار السلام، بسبب كتاب «هل مصر بلد فقير حقاً» عقب مصادرته من المطبعة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة له تهم حيازة ونشر مطبوعات تحتوي علي بيانات وأخبار كاذبة في كتاب هل مصر بلد فقير حقا.

‎وناقشت النيابة الاقتصادي بالمعلومات والإحصائيات الموجودة بالكتاب وأكد أنه حصل عليها من مستندات رسميه منشور وبعض مصادرة الخاصة.

وقال إنه صحفي منتسب لنقابة الصحفيين وأثبت كارنيه وكل التحقيقات دارت حول محتوى الكتاب فثط وذلك في المحضر  رقم 343لسنة 2018 عرائض جنوب.

وقال علي عاطف محاميه أنه تم احتجازه أمس بقسم الشروق وتم التعامل معه بطريقة محترمه،دون أي أساءات، ومنع اقتيادة بالكلابشات وذلك لتنفيذ قرار ضبط واحضار صادر من النيابة العامة ،وتم ترحيله صباح اليوم  الي مقر نيابة جنوب القاهرة للتحقيق معه،ويعامل بشكل جيد من الأجهزة الأمنية .

وأوضحت مصادر أن القوات الأمنية، عقب إلقاء القبض علىه في منطقة الشروق، وإحالته إلى قسم الشرطة، تم إحالته إلى قسم شرطة دار السلام ومنها إلى نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، ومن المقرر ان يبدأ التحقيق برئاسة المستشار أحمد وائل، وكيل النيابة، علي خلفية نشر كتاب ممنوع تداوله ، ورفعه صوره للكتاب على مواقع الانترنت، عقب مصادرته.


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