البورصة تخسر 13.3 مليار جنيه

24 أكتوبر 2018 - 03:54 م

تراجعت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة اليوم، نتيجة عمليات بيعية من المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 13.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.262 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 13246 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 2068 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.54% عند مستوى 12597 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.10% عند مستوى 685 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1720 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 464 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 182 مليون ورقة مالية بقيمة 773 مليون جنيه عبر تنفيذ 23.6 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 61.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.11%، والعرب على 14.51% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.51%.

واتجهت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 14 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 356 ألف جنيه، 97.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 50.4 مليون جنيه، 63.2 مليون جنيه، على التوالي.



