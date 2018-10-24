» غدًا.. السيسي يصل السودان في زيارة لمدة يوم

24 أكتوبر 2018 - 03:58 م

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا، الخميس، إلى الخرطوم، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع السودان.

ومن المقرر أن تسبق اجتماعات اللجنة الرئاسية المشتركة اجتماعات اللجنتين الفنية والوزارية المشتركة.

ويعد هذا ثاني اجتماع للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان على المستوى الرئاسي حيث عقد الأول في 5 أكتوبر 2016 بقصر الاتحادية بالقاهرة، بما يعكس التعبير عن إرادة سياسية واضحة للوصول بمستويات التعاون المشترك إلى الآفاق التي تتسق مع ما يجمع البلدين من أواصر مشتركة وكذلك مع الإمكانات الهائلة لتعميق وتعزيز العلاقات المصرية السودانية، والتي توليها مصر اهتماماً خاصاً.

ودعا الرئيس السيسي إلى إطلاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين والتي تجسد العلاقات الوثيقة والممتدة، وترسم الأطر اللازمة لإحراز التقدم في شتى مجالات العلاقات الثنائية.

وتم افتتاح منفذ "أرجين" البري بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ويؤكد الجانبان على أهمية الدفع قدمًا نحو تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع لتعزيز التكامل بين البلدين.

كما يهتم الجانبان بمواصلة التنسيق القائم بين الدولتين في إطار المنظمات والمحافل الدولية من أجل التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقتين العربية والأفريقية، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وشهد اجتماع اللجنة العليا المشتركة الأول تباحثًا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، حيث أشار الرئيس السيسي إلى تطلع مصر لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مؤكدًا على أهمية النظر في إزالة عدد من العوائق التجارية القائمة بين البلدين.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق المواقف بين الجانبين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية آخذاً في الاعتبار تطابق مصلحة الدولتين إزاء أغلب القضايا ومن ضمنها ملف الأمن المائي ، حيث أكد الجانبان حرصهما على توثيق المصالح المشتركة التي تجمعهما بأثيوبيا.

وكان الرئيس السيسي قد زار الخرطوم في 19 يوليو الماضي، فيما تعد الزيارة المقبلة هي السادسة له إلى السودان منذ أن تولى الرئاسة.



