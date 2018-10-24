» 5 طائرات لنقل جماهير الأهلي إلى تونس

24 أكتوبر 2018 - 04:04 م

قررت رئيس شركة بريزنتيشن سبورت الراعي الرسمي للنادي الأهلي، توفير 5 طائرات لنقل جماهير القلعة الحمراء إلى تونس، ومساندة الفريق في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في مصر يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة بتونس في التاسع من نفس الشهر.

وتسعى شركة بريزنتيشن سبورت الحاصلة على حقوق رعاية النادي الأهلي مؤخرًا، إلى إنهاء الاتفاق بشكل تام مع رعاة النادي الجدد على توفير 5 طائرات لنقل الجماهير والبعثة الإعلامية إلى تونس، لمتابعة اللقاء من أرض الملعب ومؤازرة ممثل مصر في تلك المباراة التاريخية، ثم إعادتهم مرة أخرى إلى القاهرة.

وأكد كامل أن شركته تسعى إلى توفير كافة سبل الدعم للنادي الأهلي، حتى التوفيق بتحقيق حلم جماهيره بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.