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ضبط عاطل وبحوزته 2600 قرص مخدر

قضايا وحوادث

ضبط اقراص مخدرة العيش المنوفية
ارشيفية

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نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس وقطاع الأمن العام، فى ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة وبحوزته 2600 قرص مخدر.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، قيام المدعو "كريم.ع.ع" (30 سنة - عاطل) ومقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين (سبق اتهامه فى 2 قضية متنوعة)، بالاتجار فى العقاقير المخدرة،  متخذاً من دائرة قسم شرطة الأربعين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته 2600 قرص مخدر، ومبلغ مالى قدره 1200 جنيه، هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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