ظاهرة غريبة في سماء مصر.. «هل اقتربت الساعة؟»

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الطقس

سوء الأحوال الجوية

هيئة الارصاد

ظواهر كونية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يسمع منه أصوات أبواق شديدة لا يوجد لها مصدر مرئي على الأرض.

وذكر مستخدمون أنه تم تسجيل المقطع في صعيد مصر، فيما كتب عدد من مستخدمي "فيسبوك" من محافظة سوهاج، عبر صفحاتهم الشخصية بعض الكلمات التي تتحدث عن أصوات السماء أيضًا.

ورأى مستخدمون أن هذه الأصوات علامة على اقتراب نهاية العالم، من بينهم حساب باسم "الداعية حسن علي"، والذي علق على الواقعة بقوله: "أصوات في السماء فظيعة.. استر يا رب.. اقتربت الساعة".

وقال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه لم يرد إليه أي بلاغ بشأن الظاهرة، ولا يمكن تحديد أسبابها دون الاطلاع عليها.

وقال الدكتور علي قطب، المستشار الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه من "الوارد أن تكون هذه الظاهرة مثل ظاهرة الرعد والبرق، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تسود صعيد مصر".


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