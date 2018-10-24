التشيك تسحب دبلوماسيا من السعودية بسبب خاشقجي

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خاشقجي
خاشقجي

وكالات - خالد الشرقاوي

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السعودية

التشيك

خاشقجي

أعلن وزير خارجية التشيك، توماش بتريتشيك، اليوم الأربعاء، أن بلاده بصدد سحب دبلوماسي في سفارتها لدى الرياض، ردًا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن الخارجية التشيكية، أن من سيغادر المملكة هو ممثل وزارة الزراعة في بعثة براغ الدبلوماسية.

وبعد 18 يومًا على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، السبت الماضي، بمقتل خاشقجي داخل القنصلية، معتبرةً أن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي" أفضى إلى مقتل خاشقجي.

ولاحقًا أعلنت الرياض توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف بعد عن مكان جثمان خاشقجي.

وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول، أن "فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".


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