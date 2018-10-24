» الأزهر يعلن تضامنه مع رهبان "دير السلطان"

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وكالات

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أحمد الطيب

الأزهر

رهبان

دير السلطان

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، اعتداء قات الاحتلال الإسرائيلى على رهبان كنيسة دير السلطان، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القدس المحتلة.

وأكد الأزهر، فى بيان له، تضامنه الكامل مع الكنيسة القبطية فى مواجهة اعتداءات الاحتلال وإجراءاته الباطلة، ودعمه لحقها التاريخى فى استعادة دير السلطان، الذى بناه السلطان العادل الناصر صلاح الدين الأيوبى، وأهداه للكنيسة القبطية.

وأوضح أن تلك الاعتداءات تشكل دليلًا جديدًا على أن الاحتلال لا يفرق في جرائمه ما بين كنيسة أو مسجد، وأنه لا يراعي حرمة كاهن أو شيخ.

وناشد الأزهر الشريف المجتمع الدولي التدخل لوقف تلك الجرائم ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، حتى تعود تلك المدينة المقدسة كما كانت دوما، في ظل الحكم العربي، مدينة مشرعة الأبواب أمام أتباع كل الديانات.


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