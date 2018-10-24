» إبراهيم حسن: لدينا أدلة على طلب حكم مباراة "فيتا" لرشوة

24 أكتوبر 2018 - 09:33 م

فجر إبراهيم حسن، مدير الكرة بفريق المصري البورسعيدي، مفاجأة من العيار الثقيل عقب فشل فريقه في الصعود إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية بعد الخسارة أمام فيتا كلوب الكونغولي، بأربعة أهداف دون رد، في إياب نصف نهائي البطولة الأفريقية.

وقال حسن في تصريحات إذاعية عقب انتهاء اللقاء: "حكم المباراة طلب الحصول على رشوة، وقمنا بتسجيل هذه الواقعة، بالصوت والصورة".

وأضاف: "لقد تواصلنا مع الاتحاد الإفريقي، من أجل تسجيل ما حدث، وتسليمها له، من أجل التحقيق في هذه الواقعة".

وأكمل: "هذه الواقعة حدثت عقب الاجتماع الفني، حيث طلب من إداري الفريق رقم هاتفه وتواصل معه، وهناك رسائل نصية وصوتية تكشف ما حدث وتؤكده".

وفشل الفريق البورسعيدي، في بلوغ نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية"، بعدما منى بهزيمة ثقيلة بنتيجة 4ــ0، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونجولية كينشاسا.