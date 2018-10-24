» هاتفيًا.. «ماكرون» يبحث مقتل خاشقجي مع الملك سلمان

24 أكتوبر 2018 - 09:36 م

أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان أصدرته عقب المكالمة إن ماكرون أعرب، خلال الاتصال، "عن امتعاضه العميق من مقتل خاشقجي"، وطلب من العاهل السعودي كشف ملابسات هذا الحادث بشكل كامل.

وأكد الرئيس الفرنسي للملك سلمان، حسب البيان، أن بلاده "لن تتردد في تطبيق عقوبات دولية ضد المسؤولين عن مقتل خاشقجي بتنسيق مع شركائها الدوليين".