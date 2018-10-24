» بالفيديو.. هدف «صلاح» أمام النجم الأحمر

24 أكتوبر 2018 - 09:55 م

نجح محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في تسجيل الهدف الثانى للريدز أمام النجم الأحمر الصربى، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة بدورى أبطال أوروبا.

جاء هدف محمد صلاح فى الدقيقة 45 من زمن المباراة، وهو أول أهداف النجم المصرى أوروبيا هذا الموسم، لتصبح النتيجة تقدم ليفربول 2– 0.

ويحتل الريدز المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوى مع باريس سان جيرمان الذى حل ثانيا بفارق الأهداف، بينما يتذيل النجم الأحمر برصيد نقطة واحدة ويتصدر نابولى برصيد 4 نقاط.