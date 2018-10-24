» رسميًا.. برج العرب يستضيف مباراة الأهلي والترجي

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كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، عن ملعب ذهاب نهائي مباراة دوري أبطال أفريقيا والتي سيجمع بين الأهلي والترجي التونسي.

وأشار سويلم في تصريحات صحفية، «المباراة سوف تقام في برج العرب بالإسكندرية، من الصعب إقامتها في القاهرة».

واستمر "في الوقت الحالي، هناك تفاوض حول العدد النهائي للحضور الجماهيري، نريد أن يتواجد عدد كبير من الجماهير في المباراة والالتزام بتعليمات الكاف".

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم 2 نوفمبر في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر، أن الأهلي تأهل للنهائي، بعد اقصاء وفاق سطيف الجزائري من نصف النهائي، بالفوز 2-0 في الذهاب، والخسارة 2-1 بالإياب.


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