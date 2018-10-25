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العثور على 5 هياكل آدمية كاملة تعود لعام 79 بعد الميلاد

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العثور على هياكل عظمية بمبنى للشرطة في الهند
العثور على هياكل عظمية بمبنى للشرطة في الهند

المصريون ووكالات

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كشفت وسائل اعلام ايطالية عن عمليات تنقيب جديدة في موقع مدينة بومبي القديمة المدفونة اظهرت هياكل عظمية كاملة لأشخاص كانوا يبحثون عن ملاذ من ثوران بركان فيزوف في العام 79 بعد الميلاد.

وصرح ماسيمو أوسانا، مدير موقع بومبي الأثري، لأنسا إن الهياكل- التي يعتقد أنها لامرأتين وثلاثة أطفال- مازالت سليمة، ما يعني أنها تركت كما هي بالرغم من نهب الموقع على مدار قرون. ووصف أوسانا ذلك بأنه "كشف مفاجئ لكنه أيضا مهم للغاية للتاريخ."

عثر على الهياكل داخل منزل يحمل نقشا من الفحم يقول عنه مؤرخون إنه يرجع تاريخ الثوران الدامي إلى أكتوبر/ تشرين أول، بعد شهرين من الموعد المفترض سابقا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

ويعتقد علماء الآثار أن القتلى سعوا للاحتماء في غرفة صغيرة لكنهم إما سحقوا عند انهيار السقف أو احترقوا بالسحابة النارية للبركان.


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