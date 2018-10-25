  • الخميس 25 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:24 ص
بحث متقدم
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز

العاهل السعودي: مصرون على محاسبة قتلة جمال خاشقجي

مشروع سد النهضة

تطورات مهمة بشأن سد النهضة

حسام حسن

تفاصيل اعتداء جماهير «فيتا» على حسام حسن

اللواء رؤوف السيد

خليفة «شفيق» يفوز بالتزكية

"البترول"توضح حقيقة إلغاء بنزين 80

إلغاء بنزين الفقراء.. هذه أبرز التداعيات

ظاهرة غريبة في سماء مصر.. «هل اقتربت الساعة؟»

ظاهرة غريبة في سماء مصر.. «هل اقتربت الساعة؟»

السفير الاسرائيلي ديفيد جوفرين

فيديو.. السفير الإسرائيلي بالقاهرة يتجول في «خان الخليلي»

محمد بن سلمان

تقرير بريطاني يبرئ «بن سلمان» من دم «خاشقجي»

جماعة الاخوان المسلمين

5 نقاط توافق بين الإخوان وإيران

أمير قطر وولي العهد السعودي

بوادر مصالحة بين السعودية والإمارات مع قطر

العاهل السعودي: مصرون على محاسبة قتلة جمال خاشقجي

عرب وعالم

العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز

أخبار متعلقة
#

التشيك تسحب دبلوماسيا من السعودية بسبب خاشقجي

#

«بن سلمان»: مقتل «خاشقجي» بشع ولا مبرر له

#

العاهل السعودي و"بن سلمان" يستقبلان عائلة خاشقجي

#

شاهد.. العثور على جثة "خاشقجي"

اكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اصرار المملكة على محاسبة المتورطين في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وشدد العاهل السعودي في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي على تصميم المملكة على أن ينال من تثبت إدانتهم في مقتل خاشقجي الجزاء الرادع.

من جهته قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة في مؤتمر مبادرة الاستثمار الأربعاء، إن حادث جمال خاشقجي مؤلم لجميع السعوديين والعالم.. ولكل إنسان.

واعتبر أنه حادث بشع وغير مبرر، وأن المملكة تقوم بكل الإجراءات القانونية للوصول إلى نتائج، وأن يأخذ المجرمون العقاب الرادع، حسبما ذكرت "العربية نت".

وأضاف أن التعاون بين السعودية وتركيا عمل مميز، وأن هناك الكثير يحاول استغلال الظرف.

وقال: لن يحدث هذا الشرخ بين تركيا والسعودية طالما هناك الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حكايتي مع اللحية والملتحين!

محمود سلطان

صحافة التسريبات

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية "صادقة" للرجال (2-3)

د. هشام الحمامي

أمريكا والمجموعة المهيمنة.. من «عصبة الأمم» إلى «عصابة الأمم»!

د. حسام عقل

ضحايا مع سبق الإصرار

عبد الرازق أحمد الشاعر

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» هبوط سعر الذهب بعد صعود الدولار
» العثور على 5 هياكل آدمية كاملة تعود لعام 79 بعد الميلاد
» ميلاد أول "إنسان غاب" بحديقة في فرنسا
» سقوط ضحايا في إطلاق نار بولاية كنتاكي الأميركية
» رسميًا.. برج العرب يستضيف مباراة الأهلي والترجي
» بالفيديو.. هدف «صلاح» أمام النجم الأحمر
» الأزهر يعلن تضامنه مع رهبان "دير السلطان"
» إبراهيم حسن: لدينا أدلة على طلب حكم مباراة "فيتا" لرشوة
» هاتفيًا.. «ماكرون» يبحث مقتل خاشقجي مع الملك سلمان
» العثور على جثة سعودي مدفونة في الصحراء بالأردن
» هكذا انعكست علاقة السيسي وترامب على الاقتصاد

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:46 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس
محررة المصريون مع اسرة رحمة
شعار جماعة الإخوان