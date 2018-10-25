العاهل السعودي: مصرون على محاسبة قتلة جمال خاشقجي

اكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اصرار المملكة على محاسبة المتورطين في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وشدد العاهل السعودي في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي على تصميم المملكة على أن ينال من تثبت إدانتهم في مقتل خاشقجي الجزاء الرادع.

من جهته قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة في مؤتمر مبادرة الاستثمار الأربعاء، إن حادث جمال خاشقجي مؤلم لجميع السعوديين والعالم.. ولكل إنسان.

واعتبر أنه حادث بشع وغير مبرر، وأن المملكة تقوم بكل الإجراءات القانونية للوصول إلى نتائج، وأن يأخذ المجرمون العقاب الرادع، حسبما ذكرت "العربية نت".

وأضاف أن التعاون بين السعودية وتركيا عمل مميز، وأن هناك الكثير يحاول استغلال الظرف.

وقال: لن يحدث هذا الشرخ بين تركيا والسعودية طالما هناك الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.