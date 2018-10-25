تركيا تعثرعلي ختم فرعوني عمرة 9 آلالف عام

منار شديد
عثر فرق تركي للتنقيب علي الآثار، علي ختم فرعوني قديم، تشير التقديرات أنه يعود إلي 9 آلاف عام، وذلك في ولاية مرسين الأثرية، جنوبي تركيا .
وعُثر على الختم نتيجة أعمال حفر وتنقيب متواصلة في منطقة "يوموق تبه هويوغو" الأثرية حيث تدول متابعي موقع التدوين المصغر «تويتر» مقطع فيديو وثق لحظة التنقيب .
#شاهج | تركيا.. العثور على ختم يعود لحوالي 9 آلاف عام— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) October 25, 2018
عثرت فرق التنقيب في منطقة أثرية بولاية مرسين، جنوبي تركيا، على ختم يعود لحوالي 9 آلاف عام. وعُثر على الختم نتيجة أعمال حفر وتنقيب متواصلة في منطقة "يوموق تبه هويوغو" الأثرية pic.twitter.com/te0bpFpAoc
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