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تركيا تعثرعلي ختم فرعوني عمرة 9 آلالف عام

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تركيا

التنقيب علي الاثار

ختم فرعوني

9 الالف عام

 عثر فرق تركي  للتنقيب علي الآثار، علي ختم فرعوني  قديم، تشير التقديرات  أنه  يعود  إلي 9 آلاف عام، وذلك  في ولاية  مرسين الأثرية، جنوبي تركيا  .

وعُثر على الختم نتيجة أعمال حفر وتنقيب متواصلة في منطقة "يوموق تبه هويوغو" الأثرية حيث تدول متابعي موقع التدوين المصغر «تويتر» مقطع فيديو وثق لحظة التنقيب .

شاهد الفيديو من هنا :. 

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