تركيا تعثرعلي ختم فرعوني عمرة 9 آلالف عام

25 أكتوبر 2018 - 10:09 ص

عثر فرق تركي للتنقيب علي الآثار، علي ختم فرعوني قديم، تشير التقديرات أنه يعود إلي 9 آلاف عام، وذلك في ولاية مرسين الأثرية، جنوبي تركيا .

وعُثر على الختم نتيجة أعمال حفر وتنقيب متواصلة في منطقة "يوموق تبه هويوغو" الأثرية حيث تدول متابعي موقع التدوين المصغر «تويتر» مقطع فيديو وثق لحظة التنقيب .

شاهد الفيديو من هنا :.



