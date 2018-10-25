أول فيديو لانقلاب أتوبيس مدرسي أعلى كوبري "الرحاب"

25 أكتوبر 2018 - 10:10 ص

حصلت "المصريون"، على أول فيديو لانقلاب أتوبيس طلاب مدرسة الكنانة الدولية، بمنزل كوبرى الرحاب وأسفر عن إصابة 14 طالبًا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وأصيب 14 طالبًا في انقلاب أتوبيس مدرسي، بمنزل كوبرى الرحاب بطريق السويس المتجه للقاهرة، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتسبب انقلاب الأتوبيس فى ظهور كثافات مرورية خلال الذروة الصباحية، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالخدمات المرورية لمكان الحادث لتسيير حركة المرور.



