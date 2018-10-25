"زجل" للقرني يصف " بن سلمان" بهذا الشيء

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زجل

الاتثمار السعودي

كتب الداعية السعودية عائض القرني، عددًا من أبيات زجلية، يعرب فيها عن إعجابه بولي العهد السعودي، خلال منتدي الاستثمار السعودي، والذي صرح فيه أمس ولي العهد لأول مرة عن مقتل خاشقجي.

وجاءت زجليات القرني علي حسابه علي تويتر:  

 الفضا والنت والتلفاز والبث المباشرْ

كلها باخبار "بن سلمان" في حالة طواري

صارت النشرات باسمك تدّهر غايب وحاضرْ

مرضي الدنيا ومزعلها بليلك والنهاري

بالجواب الفذ والقول الحكيم لمن يناظر

مشغل العالم وكل اقطارها سامع وداري

كم كتب أيضًا عددًا من أبيات زجلية أخري يشير فيها إلي أن طموح ولي العهد عانق النجوم ووصل حدود السماء.

يذكر أن بن سلمان، كان قد قال خلال منتدي "مستقبل الاستثمار السعودي" أنني: "لا أريد أن أفارق الحياة قبل أن أرى الشرق الأوسط متقدمًا عالميًا، منوها أن الشرق الأوسط هو أوربا الجديدة".

كما هاتف ولي العهد السعودي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ناقشا خلال الاتصال الخطوات اللازمة لتسليط الضوء على قضية المواطن جمال خاشقجي بجهود سعودية – تركية مشتركة، بحسب " واس".

وأكد بن سلمان أنه لن يحدث شرخا مع تركيا بوجود الملك سلمان وولي عهده وأردوغان.


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