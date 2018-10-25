الأهلى يخاطب الأمن لزيادة جماهيره بنهائى إفريقيا

25 أكتوبر 2018 - 10:21 ص

يبحث المسئولين بالنادى الأهلى، مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير فى اللقاء المرتقب أمام الترجي التونسي بنهائي دوري الأبطال الإفريقي والمقرر إقامته 3 نوفمبر المقبل.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، إن الأهلي يُفاضل حالياً بين ملعبي القاهرة وبرج العرب لاستضافة المباراة، وفى حال تعذر إقامته بإستاد القاهرة سيكون هناك محاولات لإقامته بالكلية الحربية.

ويرغب مسئولو النادي في حضور أكبر عدد من الجماهير في هذا اللقاء المرتقب.