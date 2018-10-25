مستشار سابق لـ"ترمب" : يجب إعادة غولن

25 أكتوبر 2018 - 10:30 ص

قال محمد كانبكلي الصحفي التركي والمحلل السياسي إنه من الغريب جدا، أن تخرج مثل هذه التصريحات عن "فتح الله جولن" المقيم في ولاية بلسنفانيا بالولايات المتحدة في هذا التوقيت.

وأضاف كانبكلي علي حسابه علي تويتر أحد مستشاري ترامب سابقا ، يقول:"فتح الله غولن زعيم شبكة فتح الله قولن لا يهدد أمن تركيا فحسب، بل يهدد أمننا أيضا ، ينبغي التخلص منه و تسليمه إلى تركيا عاجلا ، متسائلا : هل تغازل أمريكا "أردوغان ".. ولماذا؟

كان المستشار السابق لدونالد ترامب، جيفري غوردون، قال إن فتح الله غولن، الزعيم الإرهابي، يشكل تهديدا حقيقًا على الأمن القومي الأمريكي ويجب إعادته لتركيا حالا،ـبحسب ما ذكرته صحيفة "يني شفق" التركية.

كما كتب جيفري غوردون، عام 2016 في مقال له في صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، بشأن تسليم فتح الله غولن إلى تركيا ،أنه يجب عليه دفع الثمن ما فعله في أنقرة، منوها في مقاله إلي الاعتقالات التي صدرت في تركيا وقتها لبعض المسئولين دون توجيه اتهامات، بأنه لا "ينبغي أن ندع أو نترك الكيان الذي يهدد تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، حرًا"، وفق قوله.

بينما قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام في الآونة الأخيرة إن إجراءات ترحيل "غولن" يجري فحصها .