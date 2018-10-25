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وكيل النواب: أين «حقوق الإنسان» مما حدث للرهبان المصريين؟

الحياة السياسية

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

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حقوق الإنسان

وكيل المجلس

استنكر النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب،  الاعتداءات الإسرائيلية على الرهبان والأقباط المصريين في مدينة القدس المحتلة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، متسائلًا «أين منظمات حقوق الإنسان التي تطل علينا في كل كبيرة وصغيرة من هذه الاستهدافات الخطيرة والممنهجة التي تنفذها أجهزة الشرطة الإسرائيلية دون ااي احترام لمواثيق أو معاهدات».

وأكد «وهدان»، في بيان صحفي له اليوم، أن الاعتداء على رهبان كنيسة الأقباط المصرية واعتقال أحدهم، خلال وقفة احتجاجية عند باب "دير السلطان القبطي"، بمحاذاة كنيسة القيامة بالقدس القديمة، يستوجب تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية؛ لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات السافرة التي تحدث باستمرار أمام كنيسة القيامة.

وأشار وكيل النواب، إلى أن سلطات الاحتلال تسعى لفرض سيطرتها وتدخلها في عموم الأوقاف المسيحية وعقاراتها ضمن السياسة الرامية لتهويد المدينة وتغيير طابعها العربي الإسلامي والمسيحي، مؤكداً أنهم يحاولون السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى بمحيطه الكامل، وكنيسة القيامة ومحيطها رغبة من في طمس تراث مدينة القدس.


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