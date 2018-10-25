  • الخميس 25 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر05:46 م
بحث متقدم
مدبولي

مصر تبدأ جني ثمار الإصلاح الاقتصادي

السيسي والبشير

مكاسب مصر من زيارة «السيسي» للسودان

المتهم بقتل طفليه

قرار هام من المحكمة قد يقلب موازين قضية قاتل طفليه

ألبان جهينة

أول تحرك رسمي ضد «فساد ألبان جهينة»

السيارة

وفاة 3 في سقوط سيارة من على كوبري الفنجري

هدية السيدة المصرية لـ"صلاح"

ماذا أهدت السيدة المصرية لـ"صلاح"؟

خاشقجي

فيديو.. تسريب 22 دقيقة للحظات مقتل "خاشقجي"

بطاطس

«الرقابة الإدارية» تضبط كميات كبيرة من البطاطس

رياح ترابية وأمطار

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح وأتربة

صواريخ "أرض - جو" لحماية المرشد الإيراني

صواريخ "أرض - جو" لحماية المرشد الإيراني

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح وأتربة

آخر الأخبار

رياح ترابية وأمطار
رياح ترابية وأمطار

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الأرصاد: انتظروا سقوط أمطار اليوم

#

ارتفاع عدد ضحايا السيول في نيكاراجوا إلى 17 قتيلًا

#

"الأرصاد" تحذر من طقس صادم

#

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم

درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الطقس اليوم وغدًا، على معظم أنحاء الجمهورية، وانتشرت الأتربة والرياح في أغلب المحافظات، مما تسببت في إغلاق العديد من الموانئ.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار تتمثل في نشاط للرياح، مع فرص لسقوط الأمطار تبدأ من اليوم الخميس على أغلب المحافظات والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

وأضاف «عبدالعال»، أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة قبل الأمطار، التي من المتوقع سقوطها الخميس والجمعة، ويشهد الطقس سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سائقي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق في انخفاض مستوى الرؤية أثناء الشبورة المائية.

وارتفعت الأمواج في بعض المحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ما تسبب في إغلاق موانئ سفاجا والسويس والزيتيات والغردقة ونوبيع وشرم الشيخ وبوغازي الإسكندرية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، أن توالى درجات الحرارة انخفاضها ليسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «19- 27»، إسكندرية «17 – 24»، قنا «19 – 30»، الأقصر «20- 31»، أسوان «21 – 32».



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حكايتي مع اللحية والملتحين!

محمود سلطان

صحافة التسريبات

فراج إسماعيل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

حرب أكتوبر وتحية "صادقة" للرجال (2-3)

د. هشام الحمامي

أمريكا والمجموعة المهيمنة.. من «عصبة الأمم» إلى «عصابة الأمم»!

د. حسام عقل

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» «مدبولي»: 38% من الموظفين سيخرجون على المعاش
» وفاة 3 في سقوط سيارة من على كوبري الفنجري
» "من سيزرع المليون" يناقش أزمة الحيازة الزراعية الوهمية
» «الجبير» يهنئ ولي العهد بنجاح المؤتمر
» مصر تبدأ جني ثمار الإصلاح الاقتصادي
» ارتفاع الدين الخارجي لـ92.6 مليار دولار
» النيابة تفجر مفاجأة جديدة في قضية«قاتل طفليه»
» طرح 22 شركة بالبورصة
» بصور عارية وفيديوهات فاضحة.. عامل ينتقم من زوجته
» تحقيق عاجل بـ"كاف" لأحداث فيتا كلوب والمصرى
» خبر سار من «مي حلمي » لجمهورها

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:48 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس
محررة المصريون مع اسرة رحمة
شعار جماعة الإخوان