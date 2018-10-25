«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح وأتربة

25 أكتوبر 2018 - 04:15 م

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الطقس اليوم وغدًا، على معظم أنحاء الجمهورية، وانتشرت الأتربة والرياح في أغلب المحافظات، مما تسببت في إغلاق العديد من الموانئ.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار تتمثل في نشاط للرياح، مع فرص لسقوط الأمطار تبدأ من اليوم الخميس على أغلب المحافظات والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

وأضاف «عبدالعال»، أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة قبل الأمطار، التي من المتوقع سقوطها الخميس والجمعة، ويشهد الطقس سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سائقي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق في انخفاض مستوى الرؤية أثناء الشبورة المائية.

وارتفعت الأمواج في بعض المحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ما تسبب في إغلاق موانئ سفاجا والسويس والزيتيات والغردقة ونوبيع وشرم الشيخ وبوغازي الإسكندرية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، أن توالى درجات الحرارة انخفاضها ليسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «19- 27»، إسكندرية «17 – 24»، قنا «19 – 30»، الأقصر «20- 31»، أسوان «21 – 32».



