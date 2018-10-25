ماذا أهدت السيدة المصرية لـ"صلاح"؟

25 أكتوبر 2018 - 04:24 م

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن الهدية التي تلقاها لاعب منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزى محمد صلاح من إحدى المشجعات المصريات التي تواجدت بمدرجات ملعب "أنفيلد"، خلال لقاء فريقه مع فريق ريد ستار، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتوجه محمد صلاح عقب نهاية المباراة إلى المدرجات ليحصل على هدية المشجعة المصرية، وقام النجم المصري في المقابل بإعطائها قميصه الخاص.

وقالت الصحيفة إن الهدية عبارة عن علبة شيكولاتة بلجيكية قيمتها 42 جنيه إسترليني، وكانت السيدة قد رفعت لافتة وكتبت عليها: "صلاح أنا جاية من مصر وعايزة التيشيرت".







