قرار هام من المحكمة قد يقلب موازين قضية قاتل طفليه

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المتهم بقتل طفليه
المتهم بقتل طفليه

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المحكمة

قرار

المنصورة

قاتل طفليه

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، تأجيل قضية محمود ندمى السيد المتهم بقتل طفليه «ريان ومحمد» إلى جلسة يوم 17 نوفمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار نسيم بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم الضو ويحيى صادق وأمانة سر أحمد الحنفي.

وقررت المحكمة انتداب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي وخبير خطوط لفحص الخطاب المقدم من النيابة العامة والخاص باعتراف المتهم لبيان إذا كان هو محرر الخطاب من عدمه وحالة محرر الخطاب وهل كان مقيد الحرية أم لا، بالإضافة لندب لجنة تضم الطب الشرعي، والأدلة الجنائية، ومتخصص فني من الإذاعة والتليفزيون لبحث القرص المدمج الذي حمل اعترافات المتهم لفحصة، وبيان إذا كان هو صوت المتهم من عدمه وهل المتحدث مقيد الحرية من عدمه.

وكذلك استخراج التليفون المحمول الخاص بالمتهم من حرز النيابة واستخراج شريحته وبيانها وبيان مالكها وسجل المكالمات الخاصة بها في الفترة من 21 أغسطس إلى 24 أغسطس من شركة المحمول.



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