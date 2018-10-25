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مدبولي:

طرح 22 شركة بالبورصة

مال وأعمال

مدبولي
مدبولي

وكالات

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طرح 5 شركات حكومية في البورصة

الحكومة

البورصة،

مصطفى مدبولى

صندوق سيادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستطرح 23 شركة فى البورصة، بالإضافة إنشاء الحكومة لصندوق سيادى برأس مال 5 مليارات جنيه للدخول فى شراكة مع الصناديق العالمية.

وقال "مدبولى"، خلال كلمته بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بحضور 44 شركة عالمية وعدد من الوزراء، إن نحو 38? من العاملين فى الحكومة حاليا سيخرجون للمعاش خلال 10 سنوات وسيحل محلهم عمالة عالية المهارة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تحسن فى معدلات تأسيس الشركات وريادة الأعمال وتحديث فرص الاستثمار، لافتا أنه بحلول 2019 سيشعر المستثمرين و المواطنين بتحولات كبيرة وتحسن كبير فى كل القطاعات.

وردا على سؤال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، قال مدبولى إن الحكومة ستمنح 7 قطاعات حوافز اكبر مثل السياحة التى نخطط لتنميتها بصورة كبيرة وتحسين الجودة المقدمة للسائح.


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