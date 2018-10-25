» النيابة تفجر مفاجأة جديدة في قضية«قاتل طفليه»

25 أكتوبر 2018 - 04:35 م

طالب ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته اليوم، الخميس، أمام محكمة جنايات المنصورة، في ثالث جلسات محاكمة محمود نظمى السيد، المتهم بقتل طفليه محمد وريان بميت سلسيل، في الدقهلية بالإعدام.

وأكد أن النيابة تتمسك بحق الطفلين والمجتمع في القصاص، ولا تتوانى عن المطالبة بحق أحباب الرحمن، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وألا تأخذهم شفقة ورحمة به.

وقال ممثل النيابة في كلمته: «إنه استقر في وجدان النيابة ارتكاب المتهم الجريمة عقب اعترافه بما قام به»، وتابع: «التحريات أثبتت تعاطي المتهم للمواد المخدرة مع رفقاء السوء، كما أنه أقر بجميع مقاطع الفيديو التي تم تصويرها له».

وكشف ممثل الادعاء، عن مفاجأة جديدة أثناء المرافعة وهي العثور على خطاب كان معدا من المتهم إلى أسرته، يعترف فيه بارتكاب الواقعة، وأنه نادم على ذلك. وأشارت النيابة العامة إلى أن الخطاب سطر بخط يد محمود نظمى، وتم ضبطه والتحفظ عليه.

كانت قوات الأمن بالدقهلية، فرضت تشديدات أمنية مكثفة بمحيط محكمة المنصورة الابتدائية استعدادا لبدء الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهم بقتل ابنائه بالدقهلية والتى ستعقد بالدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات.

حيث نشرت قوات الأمن من قواتها بمحيطها بالإضافة للشرطة السرية بمحيط المحكمة تحسبًا لاندساس عناصر مشاغبة بالمكان ووضعت البوابات الإليكترونية بمدخل المحكمة للكشف عن المعادن والأسلحة.

وفرضت الشرطة إجراءات استثنائية لدخول المواطنين والصحفيين قاعات المحكمة بالإضافة إلى الكشف المعلوماتى عن المشتبه فيهم.



