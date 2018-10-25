أول تحرك رسمي ضد «فساد ألبان جهينة»

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أعلن المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، تشكيل لجنة من هيئة الرقابة الصناعية وجهاز حماية المستهلك، لدراسة أزمة شركة «جهينة»؛ من أجل تحقيق الصحة والسلامة لدى المواطنين.

وقدمت «جهينة» اعتذارًا لعملائها بعدما اشتكى بعضهم وجود شوائب في بعض أكياس لبن «بخيره»، مؤكدة أنها شكلت لجنة من الخبراء لمتابعة الأسباب وحل المشاكل التي كانت سببها خطأ في التعقيم، مطمئنة عملاءها أن هذا غير مُضرّ بالصحة.

وأضاف «المناسترلي» أنه أثناء الزيارة والمتابعة داخل الشركة للكشف عن حقيقة الأزمة، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، ولم يتم اكتشاف أي أخطاء صناعية من خلال عمليات الفحص التي تم إجراؤها داخل المصنع.

وأشار «المناسترلي»، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أنها أزمة عابرة مرت على الشركة نتيجة انقطاع التيار داخل الشركة، موضحًا أن كل المنتجات حاليًّا آمنة وسليمة، ولا يوجد بها أي أخطاء صناعية.

وأوضحت «جهينة»، في بيان أصدرته، أن عملية تعقيم اللبن طويلة الأجل تتم على 120 درجة مئوية لمدة 4 ثوان، وحدثت هزة كهربية سريعة أدت إلى توقف الجهاز عن الإنتاج، ما أدى بدوره إلى تغيّر مكونات اللبن، وهو ما ظهر على هيئة رواسب في منتجات «بخيره».


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