» ارتفاع الدين الخارجي لـ92.6 مليار دولار

25 أكتوبر 2018 - 04:51 م

كشف البنك المركزي، اليوم الخميس، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 17.2% على أساس سنوي ليصل إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018، مقابل نحو 79 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر اليوم، فإن إجمالي الدين ارتفع بنحو 13.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 بزيادة نسبتها 17.2 بالمئة.

وقال المركزي المصري إن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 13.227 مليار دولار خلال العام المالي 2017 /2018، مقابل 7.320 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.



