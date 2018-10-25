» «الجبير» يهنئ ولي العهد بنجاح المؤتمر

25 أكتوبر 2018 - 05:00 م

هنأ عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بنجاح مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي احتضنته الرياض.

وقال "الجبير" عبر حسابه على «تويتر»: أهنئ سمو سيدي ولي العهد بنجاح مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.. والذي شهد حضوراً عالمياً كبيراً ومميزاً».

وتابع: حديث سيدي ولي العهد بمنتدى مستقبل الاستثمار أكد قوة اقتصادنا واستمرارية مشاريعنا الكبرى وعزمنا المستمر على محاربة التطرف والإرهاب، وفتح أبواب الطموح لشعوب منطقتنا من أجل مستقبل زاهر.

واختتم: ثقة سيدي ولي العهد بأبناء وبنات وطننا كبيرة، ويبادله شعب المملكة العربية السعودية الحب والثقة.

1- أهنئ سمو سيدي #ولي_العهد بنجاح مؤتمر #مبادرة_مستقبل_الاستثمار.. والذي شهد حضوراً عالمياً كبيراً ومميزاً — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) 25 أكتوبر 2018