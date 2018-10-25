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«الجبير» يهنئ ولي العهد بنجاح المؤتمر

عرب وعالم

عادل الجبير
عادل الجبير

محمد فضل

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عادل الجبير

ولى العهد

هنأ

هنأ عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بنجاح مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي احتضنته الرياض.

وقال "الجبير" عبر حسابه على «تويتر»: أهنئ سمو سيدي ولي العهد بنجاح مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.. والذي شهد حضوراً عالمياً كبيراً ومميزاً».

وتابع: حديث سيدي ولي العهد بمنتدى مستقبل الاستثمار أكد قوة اقتصادنا واستمرارية مشاريعنا الكبرى وعزمنا المستمر على محاربة التطرف والإرهاب، وفتح أبواب الطموح لشعوب منطقتنا من أجل مستقبل زاهر.

واختتم: ثقة سيدي ولي العهد بأبناء وبنات وطننا كبيرة، ويبادله شعب المملكة العربية السعودية الحب والثقة.


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