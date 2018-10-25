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بالفيديو.. لحظة إخلاء قناة CNN أثناء نشرة على الهواء مباشرة

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إخلاء قناة CNN أثناء نشرة على الهواء مباشرة
إخلاء قناة CNN أثناء نشرة على الهواء مباشرة

وكالات - خالد الشرقاوي

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عرضت قناة CNN لحظة إخلاء المكتب في نيويورك أثناء نشرة على الهواء، حيث اعتذر مقدما نشرة الأخبار عن استكمال حديثهما بسبب وجود إنذار حريق.

وأخلت الشرطة الأمريكية، أمس الأربعاء، مكاتب شبكة "سي إن إن" الإخبارية في نيويورك بعد العثور على "جسم مشبوه".

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن "شرطة نيويورك تتحقق من طبيعة ذلك الجسم المشبوه الذي تردد أنه تم العثور عليه في مبنى "تايم وارنر" الذي يضم مكاتب (سي إن إن) في نيويورك.

وأضافت الشبكة أنه تم إخلاء المبنى كـ"إجراء احترازي"، دون تفاصيل عن الجسم المشبوه ومصير التحقيقات على الفور.

يأتي هذا بعد إعلان جهاز الخدمة السرية الأمريكي، أمس الأربعاء، أنه تم اعتراض طردين مفخخين في بريد قبل وصولهما إلى مكتبي الرئيس السابق باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون.

وتابع أنه "تم التعرف فورا على الطردين أثناء مرورهما على جهاز المسح"، مضيفا: "لم يصل الطردان إلى (أوباما أو كلينتون)، كما أنه لا يوجد خطر بوصول أي من مثل تلك الطرود إليهما".

وقال البيان إن الجهاز سيجري تحقيقا جنائيا شاملا لتحديد مصدر هذين الطردين.



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