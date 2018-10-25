«الزراعة» تكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس والطماطم

محمد فضل
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم منع تخزين البطاطس في الثلاجات نهائيًا اعتبارًا من 20 أكتوبر الجاري، لافتًا إلى أنه مع تحرك الأجهزة المعنية تم فتح الثلاجات حاليًا وطرح كل الكميات الموجودة فيها بالأسواق، متوقعًا حدوث انفراجة في الأسعار الأيام المقبلة.
وأوضح أنه مع طرح المحصول الجديد للبطاطس في أول نوفمبر المقبل تنتهي أزمة ارتفاع أسعار البطاطس نهائيًا في الأسواق، أما بالنسبة للطماطم يشعر المواطن بانخفاض سعرها خلال الأيام المقبلة مع طرح العروة الجديدة.
فجر04:47 ص
فجر
04:46
شروق
06:10
ظهر
11:44
عصر
14:53
مغرب
17:18
عشاء
18:48