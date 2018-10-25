«الزراعة» تكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس والطماطم

25 أكتوبر 2018 - 09:38 م

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم منع تخزين البطاطس في الثلاجات نهائيًا اعتبارًا من 20 أكتوبر الجاري، لافتًا إلى أنه مع تحرك الأجهزة المعنية تم فتح الثلاجات حاليًا وطرح كل الكميات الموجودة فيها بالأسواق، متوقعًا حدوث انفراجة في الأسعار الأيام المقبلة.

وأوضح أنه مع طرح المحصول الجديد للبطاطس في أول نوفمبر المقبل تنتهي أزمة ارتفاع أسعار البطاطس نهائيًا في الأسواق، أما بالنسبة للطماطم يشعر المواطن بانخفاض سعرها خلال الأيام المقبلة مع طرح العروة الجديدة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة "إل تي سي"، تقديم محمد موسى، إلى أنه لا توجد علاقة بين أزمة ارتفاع سعر الطماطم بالأسمدة المغشوشة، معقبًا: "معندناش أسمدة مغشوشة في الجمعيات الزراعية وكان هناك مساحات في وادي النطرون والنوبارية أصيبت بمرض معين أدى إلى خفض المحصول".











