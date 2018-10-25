بالفيديو.. «الجزيرة» تذيع تقريرًا يهاجم قطر

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أعدت قناة «الجزيرة» تقريرًا، أذاعته مساء اليوم، يُظهر هجوم القطريين وانتقادهم لدولتهم بعد وصول وفد إسرائيلي للمشاركة في بطولة الجمباز.

وقال مذيع الجزيرة عثمان آي فرح: موجة من الغضب في منصات التواصل في قطر بعد وصول الوفد الإسرائيلي إلى مطار الدوحة للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني.. وطالب القطريون بعدم رفع علم إسرائيل في بلادهم.

وأثارت صورة انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي، تظهر وفدًا إسرائيليًا في مطار العاصمة القطرية الدوحة، موجة غضب واسعة بين نشطاء "السوشيال ميديا".

تعود الصورة لوفد إسرائيلي، وصل مطار الدوحة؛ للمشاركة في بطولة العالم للجمباز، التي ستقام من 25 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل، وأعرب النشطاء عن غضبهم من الصورة المنتشرة، عن طريق إطلاق عدة هاشتاجات، جاء أبرزها #يلا_تطبيع #يلا_جمباز.


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