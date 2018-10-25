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رسميًا.. غلق باب الترشح على عضوية الهيئة العليا لحزب الوفد

الحياة السياسية

حزب الوفد
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أسباب الانتخابات المبكرة لـ"عليا الوفد"

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم الخميس، باب تلقى طلبات الترشيح لعضوية الهيئة العليا للوفد، ووصل عدد الذين تقدموا للترشح للعضوية إلى 124 ، بالإضافة إلى 21 ترشحوا للسكرتارية.
وجدد المستشار بهاء الدين أبو شقة تأكيده أن انتخابات الهيئة العليا للحزب سوف تتم في جو ديمقراطي يتسم بالنزاهة والشفافية المطلقة.

وأضاف: لقد قررت تشكيل لجنة تكون مهمتها تقديم كافة التسهيلات اللازمة من انتقال وإعاشة الناخبين وتوفير الجو الملائم واللائق بحزب الوفد حتى نقوم بتمكين كل من يريد أن يشارك في العملية الانتخابية ونيسر له هذا الحق الانتخابي وأقرر بصفتى رئيس حزب الوفد أنني مسئول شخصيا عن تحقيق ذلك واتابع يوميا مع أعضاء لجنة تلقى طلبات الترشيح الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.


وأشار المستشار بهاء الدين أبو شقة إلى أنه تأكيدا للشفافية الكاملة فقد تم إرسال خطاب إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان لكي يشرف على العملية الانتخابية بأكملها سواء ما يتعلق بالتصويت أو الفرز وحتى إعلان النتيجة كما حدث في انتخابات رئاسة الحزب يوم 30 مارس الماضى والتي تمت في جو ديمقراطى وكان إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان مثارا للإعجاب ونموذجا للشفافية والحيدة والنزاهة.

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