  • الخميس 25 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:32 م
بحث متقدم
صلاح

جدل واسع بسبب تدوينة "صلاح" المحذوفة

عثمان أى فرح

بالفيديو.. «الجزيرة» تذيع تقريرًا يهاجم قطر

أرشيفية

الفول وجبة المصريين الأولى.. هل يحرمهم الغلاء منه؟

أرشيفية

«الزراعة» تكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس والطماطم

وزير الشئون الإسلامية

السعودية تخصص خطبة الجمعة للدفاع عن«ولاة الأمر»

نقابة الأطباء

تعديلات «مزاولة مهنة الطب» تغضب «الأطباء»

العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن

العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن

تركي الفيصل

من يعتقد حدوث تغيير في ولاية العهد«واهم»

عماد الدين أديب

لهذه الأسباب.. 2019 أسوأ عام على العرب

خاشقجي

فيديو.. تسريب 22 دقيقة للحظات مقتل "خاشقجي"

الملك سلمان يؤكد لبوتين تصميمه على محاسبة قتلة خاشقجي

آخر الأخبار

الملك سلمان
الملك سلمان

أخبار متعلقة
#

"ميركل" لـ"سلمان": يجب محاسبة قتلة خاشقجي

#

العاهل السعودي: مصرون على محاسبة قتلة جمال خاشقجي

#

هاتفيًا.. «ماكرون» يبحث مقتل خاشقجي مع الملك سلمان

#

«بن سلمان»: مقتل «خاشقجي» بشع ولا مبرر له

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي العلاقات الثنائية.
كما أكد الملك سلمان تصميم السعودية على محاسبة المتورطين في قضية خاشقجي، حسبما ذكرت وكالة "واس" السعودية.

وأعلن النائب العام السعودي، فجر السبت الماضي، وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها بأسطنبول إثر شجار واشتباك بالأيدي مع عدد من الأشخاص داخلها، وأوقفت 18 سعوديا على ذمة القضية.

وبالتزامن مع الإعلان، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني، إضافة إلى مسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حكايتي مع اللحية والملتحين!

محمود سلطان

صحافة التسريبات

فراج إسماعيل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

حرب أكتوبر وتحية "صادقة" للرجال (2-3)

د. هشام الحمامي

أمريكا والمجموعة المهيمنة.. من «عصبة الأمم» إلى «عصابة الأمم»!

د. حسام عقل

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تكشف وجهة نجل "خاشقجي" بعد مغادرته السعودية
» مصرع 18 والملك عبد الله يلغي زيارته للبحرين
» تفاصيل صفقة منظومات «إس-400» الروسية لتركيا
» «الأهلي» يوافق على خوض السوبر السعودي مع اتحاد جدة
» متحدث الإخوان: على السعودية القيام بهذه الإجراءات للحفاظ على المملكة
» المبعوث الأمريكي يصل إسرائيل لإنهاء «صفقة القرن»
» مطالب بإنشاء مصانع للمواد الخام الدوائية: "أمن قومي"
» "سلمان" لـ"بوتين": سنحاسب المتورطين في مقتل خاشقجي
» «الأرصاد» تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية
» القرضاوي يقرر عدم الاستمرار في "اتحاد علماء المسلمين"
» ارتفاع جديد في أسعار الدولار

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس
محررة المصريون مع اسرة رحمة