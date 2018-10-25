الملك سلمان يؤكد لبوتين تصميمه على محاسبة قتلة خاشقجي

25 أكتوبر 2018 - 09:46 م

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي العلاقات الثنائية.





كما أكد الملك سلمان تصميم السعودية على محاسبة المتورطين في قضية خاشقجي، حسبما ذكرت وكالة "واس" السعودية.





وأعلن النائب العام السعودي، فجر السبت الماضي، وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها بأسطنبول إثر شجار واشتباك بالأيدي مع عدد من الأشخاص داخلها، وأوقفت 18 سعوديا على ذمة القضية.





وبالتزامن مع الإعلان، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني، إضافة إلى مسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات.