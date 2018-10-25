النائب "أبو بريدعة" ينضم لبيت الأمة

25 أكتوبر 2018 - 09:49 م

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن النائب سيد عبد الوهاب عبد الهادي الشهير بـ"سيد أبو بريدعة" وقع اليوم، استمارة الانضمام إلى عضوية حزب الوفد، مشيرا إلى أنه حرص على الانضمام إلى بيت الأمة.

وقال "أبو بريدعة"، في تصريحات صحفية له، إن الحياة السياسية في مصر بها سيولة غير عادية، مشيراً إلى أن «حزب الوفد هو حزب قيمة وقامة وأري أنه حزب المستقبل بتاريخه وبرنامجه ووجود العديد من القامات التى به وعلي رأسهم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب».



